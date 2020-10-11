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Во Франции почти 27 тысяч случаев коронавируса в сутки

Воскресенье, 11 октября 2020, 11:06

Число новых случаев заражения коронавирусом во Франции приблизилось к отметке в 27 тысяч за день впервые с начала эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Министерство здравоохранения в субботу вечером сообщило о 26 896 новых случаях инфицирования в результате чего с начала года их общее число составило 718 873.

Несмотря на большое число инфекций, количество смертей остается на очень низком уровне – 54 летальных случая за последние сутки.

В общей сложности 1456 человек находятся в отделениях интенсивной терапии, что на 17 человек больше, чем днем ранее, это самый высокий показатель с мая.

С другой стороны, количество новых госпитализаций в реанимацию, один из важных показателей для мониторинга развития эпидемии, сократилось: 110 пациентов, что на 40 меньше, чем в пятницу. В настоящее время во Франции подготовлены около 5 тысяч коек интенсивной терапии.

Общее количество госпитализированных пациентов, которое также включает менее тяжелые формы заболевания, продолжает непрерывно увеличиваться до 7976, что на 133 больше по сравнению с предыдущим днем.

Темы: Франциякоронавирусэпидемия


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