Президент Польщі їде в Україну

У понеділок, 12 жовтня, президент України Володимир Зеленський у Києві проведе переговори з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, який перебуватиме в Україні з офіційним візитом.

Джерело: повідомлення Офісу президента, Інтерфакс-Україна

Деталі: За результатами переговорів Зеленського з Дудою планується підписання низки двосторонніх документів.

А у вівторок, 13 жовтня, глави держав відвідають Одесу та візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму.

При цьому заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква уточнив, що під час візиту президента Польщі Анджея Дуди до України 12-13 жовтня значний акцент буде зроблено на економічну співпрацю двох країн, зокрема в питаннях розвитку інфраструктури.

Пряма мова: "Президент Польщі відвідає не тільки Київ, а разом із президентом Зеленським відвідає Одесу, де буде проведено окремий бізнес-захід, спрямований на інфраструктурну тематику. Буде укладено низку угод, зокрема щодо нашої морської інфраструктури. Говоримо не тільки про політику, про історичне минуле, про що, безумовно, йтиметься під час візиту, а й про наші економічні відносини. Адже з товарообігу Польща один із наших найбільших партнерів у Європі".

Нагадаємо: Візит президента Польщі Анджея Дуди до України планувався ще навесні 2020 року. У 2017 році Дуда був у Харкові, а в Києві востаннє - у 2016 році.