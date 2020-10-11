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Президент Польши едет в Украину

Воскресенье, 11 октября 2020, 13:16
Президент Польши едет в Украину

В понедельник, 12 октября, президент Украины Владимир Зеленский в Киеве проведет переговоры с президентом Республики Польша Анджеем Дудой, который будет находиться в Украине с официальным визитом.

Источник: сообщение Офиса президента, Интерфакс-Украина

Детали: По результатам переговоров Зеленского с Дудой планируется подписание ряда двусторонних документов.

А во вторник, 13 октября, главы государств посетят Одессу и примут участие в работе украинского-польского экономического форума.

При этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква уточнил, что во время визита президента Польши Анджея Дуды в Украину 12-13 октября значительный акцент будет сделан на экономическое сотрудничество двух стран, в частности на вопросы развития инфраструктуры.

Прямая речь: "Президент Польши посетит не только Киев, а вместе с президентом Зеленским посетит Одессу, где будет проведен отдельное бизнес-мероприятие, направленное на инфраструктурную тематику. Будет заключен ряд соглашений, в частности по нашей морской инфраструктуре. Говорить будем не только о политике, об историческом прошлом, о чем, безусловно, речь пойдет во время визита, но и о наших экономических отношениях. Ведь по товарообороту Польша один из наших крупнейших партнеров в Европе".

Напомним: Визит президента Польши Анджея Дуды в Украину планировался еще весной 2020 года. В 2017 году Дуда был в Харькове, а в Киеве в последний раз - в 2016 году.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшаДудаЗеленскийУкраинаОдесса
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