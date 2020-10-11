Президент Польши едет в Украину

В понедельник, 12 октября, президент Украины Владимир Зеленский в Киеве проведет переговоры с президентом Республики Польша Анджеем Дудой, который будет находиться в Украине с официальным визитом.

Источник: сообщение Офиса президента

Детали: По результатам переговоров Зеленского с Дудой планируется подписание ряда двусторонних документов.

А во вторник, 13 октября, главы государств посетят Одессу и примут участие в работе украинского-польского экономического форума.