Президент Польши едет в Украину
Воскресенье, 11 октября 2020, 13:16
В понедельник, 12 октября, президент Украины Владимир Зеленский в Киеве проведет переговоры с президентом Республики Польша Анджеем Дудой, который будет находиться в Украине с официальным визитом.
Источник: сообщение Офиса президента
Детали: По результатам переговоров Зеленского с Дудой планируется подписание ряда двусторонних документов.
А во вторник, 13 октября, главы государств посетят Одессу и примут участие в работе украинского-польского экономического форума.
Украинская правда