Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавірус: У Росії зафіксували рекорд за кількістю заражень

Неділя, 11 жовтня 2020, 13:47
Коронавірус: У Росії зафіксували рекорд за кількістю заражень

За минулу добу, 10 жовтня, в Росії зафіксували рекордні 13 634 випадки COVID-19, 149 заражених померли.

Джерело: Дождь з посиланням на оперативний штаб РФ

Деталі: 13634 - рекордна кількість хворих з початку пандемії. Днем раніше було виявлено 12846 нових випадків інфекції.

За добу померли 149 пацієнтів, повністю одужали 4240 осіб. Загальна кількість інфікованих в Росії досягла 1,298 мільйона.

Найбільше нових хворих - у Москві (4501), Санкт-Петербурзі (528), Московській області (419) та Ростовської області (272).

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі. Динаміка пандемії

Теми: коронавірусРосіяепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: