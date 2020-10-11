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Коронавірус: У Росії зафіксували рекорд за кількістю заражень

Неділя, 11 жовтня 2020, 13:47

За минулу добу, 10 жовтня, в Росії зафіксували рекордні 13 634 випадки COVID-19, 149 заражених померли.

Джерело: Дождь з посиланням на оперативний штаб РФ

Деталі: 13634 - рекордна кількість хворих з початку пандемії. Днем раніше було виявлено 12846 нових випадків інфекції.

За добу померли 149 пацієнтів, повністю одужали 4240 осіб. Загальна кількість інфікованих в Росії досягла 1,298 мільйона.

Найбільше нових хворих - у Москві (4501), Санкт-Петербурзі (528), Московській області (419) та Ростовської області (272).

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі. Динаміка пандемії

Теми: коронавірусРосіяепідемія


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