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Коронавирус: в Россиии зафиксировали рекорд по количеству заражений

Воскресенье, 11 октября 2020, 13:47

За прошедшие сутки, 10 октября, в России зафиксировали рекордные 13 634 случая COVID-19, 149 зараженных умерли.

Источник: Дождь со ссылкой на оперативный штаб РФ

Детали: 13634 - рекордное число заболевших с начала пандемии. Днем ранее было выявлено 12846 новых случаев инфекции.

За сутки умерли 149 пациентов, полностью выздоровели 4240 человек. Общее количество инфицированных в России достигло 1,298 миллиона человек.

Больше всего новых заболевших — в Москве (4501), Санкт-Петербурге (528), Московской области (419) и Ростовской области (272).

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире. Динамика пандемии

Темы: коронавирусРосcияэпидемия


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