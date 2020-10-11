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Туреччина продовжить розвідку нафти і газу в Середземномор'ї до 9 листопада

Неділя, 11 жовтня 2020, 14:12

Турецьке сейсмічне судно "Barbaros Hayreddin Paşa", яке веде геологорозвідувальні дослідження нафти і газу, продовжить роботу в східній частині Середземномор'я до 9 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Раніше Анкара заявляла про те, що це судно буде проводити дослідження в регіоні до 18 жовтня. Разом з ним продовжать роботу і два судна технічної підтримки.

Слід зазначити, що минулого тижня одне турецьке бурове судно покинуло виняткову економічну зону Кіпру, що розглядалося як крок до можливої деескалації напруженості в регіоні.

Як повідомлялося, лідери ЄС звинуватили Туреччину у порушенні міжнародного права через бурові роботи у Східному Середземномор’ї і заявили, що залишають за собою можливість запровадження санкцій.

Нагадаємо, 1 жовтня НАТО оголосив про створення двостороннього військового механізму для вирішення конфлікту між Грецією і Туреччиною в Східному Середземномор'ї. 

Читайте детальніше: Альянс миротворчий: як вдалося запобігти новій війні між Туреччиною та Грецією

Теми: Туреччинанафтагаз


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