Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Туреччина продовжить розвідку нафти і газу в Середземномор'ї до 9 листопада

Неділя, 11 жовтня 2020, 14:12
Туреччина продовжить розвідку нафти і газу в Середземномор'ї до 9 листопада

Турецьке сейсмічне судно "Barbaros Hayreddin Paşa", яке веде геологорозвідувальні дослідження нафти і газу, продовжить роботу в східній частині Середземномор'я до 9 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Раніше Анкара заявляла про те, що це судно буде проводити дослідження в регіоні до 18 жовтня. Разом з ним продовжать роботу і два судна технічної підтримки.

Слід зазначити, що минулого тижня одне турецьке бурове судно покинуло виняткову економічну зону Кіпру, що розглядалося як крок до можливої деескалації напруженості в регіоні.

Як повідомлялося, лідери ЄС звинуватили Туреччину у порушенні міжнародного права через бурові роботи у Східному Середземномор’ї і заявили, що залишають за собою можливість запровадження санкцій.

Нагадаємо, 1 жовтня НАТО оголосив про створення двостороннього військового механізму для вирішення конфлікту між Грецією і Туреччиною в Східному Середземномор'ї. 

Читайте детальніше: Альянс миротворчий: як вдалося запобігти новій війні між Туреччиною та Грецією

Теми: Туреччинанафтагаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Туреччина
Британія сподівається, що Ердоган допоможе повернути Росію до "зернової угоди"
Туреччина і Саудівська Аравія підключились до повернення українських дітей з РФ - FT
Зеленський пропонує Туреччині й ООН продовжити роботу "зернового коридору" без РФ
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: