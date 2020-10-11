Турция продолжит разведку нефти и газа в Средиземноморье до 9 ноября

Турецкое судно "Barbaros Hayreddin Paşa", ведущее геологоразведочные исследования нефти и газа, продолжит работу в восточной части Средиземноморья до 9 ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Ранее Анкара заявляла о том, что это судно будет проводить исследования в регионе до 18 октября. Вместе с ним продолжат работу и два судна технической поддержки.

На прошлой неделе сообщалось, что турецкое буровое судно покинуло исключительную экономическую зону Кипра, что рассматривается как шаг к возможной деэскалации.

Как сообщалось, лидеры ЕС обвинили Турцию в нарушении международного права в связи с буровыми работами в Восточном Средиземноморье и заявили, что оставляют за собой возможность введения санкций.

Напомним, 1 октября НАТО объявил о создании двустороннего военного механизма для разрешения конфликта между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье.

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