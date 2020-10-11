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"Венеційська комісія" заявила Україні про необхідність очищення Вищої ради правосуддя

Неділя, 11 жовтня 2020, 15:19
Венеційська комісія заявила Україні про необхідність очищення Вищої ради правосуддя

"Венеційська комісія" надала Україні низку рекомендацій щодо перезавантаження роботи Вищої ради правосуддя.

Про це йдеться у статті "Венеція проти Зеленського: які проблеми знайшла Рада Європи у новій судовій реформі".

"Венеційка" опублікувала звіт щодо президентського законопроєкту, який передбачає суттєве розширення повноважень ВРП. Очищення цього органу – це одна з передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського та його партії. А ще це – умова отримання фінансової допомоги, яку Україна зобов’язалась виконати перед Міжнародним валютним фондом  та Євросоюзом.

Однак проєкт №3711 взагалі не чіпає чинний склад ВРП та не містить жодних згадок про її очищення. При чому сама Вища рада правосуддя, схоже, впевнена у своїй недоторканності та категорично заявляє, що ніякого очищення (а тим більше за участі міжнародників) взагалі не може бути.

Тому "Венеційка" значну частину свого висновку присвятила саме цьому питанню. Рекомендація комісії однозначна: очищення Вищої ради правосуддя має відбутися.

"Питання доброчесності членів Вищої ради правосуддя є терміновим і має бути вирішено без зволікань", - йдеться у висновку.

Таке пряме і недипломатичне формулювання не характерне для стриманої мови висновків Венеційської комісії. Схоже, експерти Ради Європи прекрасно усвідомлюють, що нинішній склад ВРП є головним захисником корупції в українських судах.

До того ж, щоби уникнути двозначності у прочитанні її рекомендацій, комісія надала низку рекомендацій щодо того, як змінити ВРП:

- у очищенні ВРП має взяти участь незалежна від неї комісія, до складу якої мають входити міжнародні експерти;

- комісія має рекомендувати, кого з членів ВРП звільняти через недоброчесність, але остаточне рішення має бути за українськими суб’єктами, які мають на це право;

- комісія має перевіряти майбутніх кандидатів до ВРП і тільки ті, доброчесність яких підтвердить комісія, можуть бути призначені на посаду.

Рекомендації виявилися співзвучні з ідеями, які закладені у меморандумах українського уряду з МВФ та ЄС.

"Українська правда" в Threads

Теми: судреформи
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