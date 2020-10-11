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"Венецианская комиссия" заявила Украине о необходимости очистки Высшего совета правосудия

Воскресенье, 11 октября 2020, 15:19

"Венецианская комиссия" предоставила Украине ряд рекомендаций по перезагрузке работы Высшего совета правосудия.

Об этом говорится в статье "Венеция против Зеленского: проблемы нашла Совет Европы в новой судебной реформе".

"Венецианка" опубликовала отчет по президентскому законопроекту, который предусматривает существенное расширение полномочий ВСП. Очищение этого органа - это одно из предвыборных обещаний Владимира Зеленского и его партии. А еще это - условие получения финансовой помощи, которую Украина обязалась выполнить перед Международным валютным фондом и Евросоюзом.

Однако проект №3711 вообще не касается действующего состава ВСП и не содержит никаких упоминаний о его очистке. Причем сам Высший совет правосудия, похоже, уверен в своей неприкосновенности и категорически заявляет, что никакой очистки (а тем более с участием международников) вообще не может быть.

Поэтому "Венецианка" значительную часть своего заключения посвятила именно этому вопросу. Рекомендация комиссии однозначна: очистка Высшего совета правосудия должна состояться.

"Вопрос добродетели членов Высшего совета правосудия является срочным и должен быть решен незамедлительно", - говорится в заключении.

Такая прямая и недипломатичная формулировка не характерна для сдержанного языка выводов Венецианской комиссии. Похоже, эксперты Совета Европы прекрасно осознают, что нынешний состав ВСП является главным защитником коррупции в украинских судах.

К тому же, чтобы избежать двусмысленности в прочтении ее рекомендаций, комиссия предоставила ряд рекомендаций относительно того, как изменить ВСП:

- в очистке ВСП должна принять участие независимая от нее комиссия, в состав которой должны входить международные эксперты;

- комиссия должна рекомендовать, кого из членов ВСП увольнять за недоброчестность, но окончательное решение должно быть за украинскими субъектами, имеющими на это право;

- комиссия должна проверять будущих кандидатов в ВСП и только те, добродетель которых подтвердит комиссия, могут быть назначены на должность.

Рекомендации оказались созвучны с идеями, которые заложены в меморандуме украинских властей с МВФ и ЕС.

Темы: судреформы


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