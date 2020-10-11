Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Венецианская комиссия" заявила Украине о необходимости очистки Высшего совета правосудия

Воскресенье, 11 октября 2020, 15:19
Венецианская комиссия заявила Украине о необходимости очистки Высшего совета правосудия

"Венецианская комиссия" предоставила Украине ряд рекомендаций по перезагрузке работы Высшего совета правосудия.

Об этом говорится в статье "Венеция против Зеленского: проблемы нашла Совет Европы в новой судебной реформе".

"Венецианка" опубликовала отчет по президентскому законопроекту, который предусматривает существенное расширение полномочий ВСП. Очищение этого органа - это одно из предвыборных обещаний Владимира Зеленского и его партии. А еще это - условие получения финансовой помощи, которую Украина обязалась выполнить перед Международным валютным фондом и Евросоюзом.

Однако проект №3711 вообще не касается действующего состава ВСП и не содержит никаких упоминаний о его очистке. Причем сам Высший совет правосудия, похоже, уверен в своей неприкосновенности и категорически заявляет, что никакой очистки (а тем более с участием международников) вообще не может быть.

Поэтому "Венецианка" значительную часть своего заключения посвятила именно этому вопросу. Рекомендация комиссии однозначна: очистка Высшего совета правосудия должна состояться.

"Вопрос добродетели членов Высшего совета правосудия является срочным и должен быть решен незамедлительно", - говорится в заключении.

Такая прямая и недипломатичная формулировка не характерна для сдержанного языка выводов Венецианской комиссии. Похоже, эксперты Совета Европы прекрасно осознают, что нынешний состав ВСП является главным защитником коррупции в украинских судах.

К тому же, чтобы избежать двусмысленности в прочтении ее рекомендаций, комиссия предоставила ряд рекомендаций относительно того, как изменить ВСП:

- в очистке ВСП должна принять участие независимая от нее комиссия, в состав которой должны входить международные эксперты;

- комиссия должна рекомендовать, кого из членов ВСП увольнять за недоброчестность, но окончательное решение должно быть за украинскими субъектами, имеющими на это право;

- комиссия должна проверять будущих кандидатов в ВСП и только те, добродетель которых подтвердит комиссия, могут быть назначены на должность.

Рекомендации оказались созвучны с идеями, которые заложены в меморандуме украинских властей с МВФ и ЕС.

"Украинская правда" в Threads

Темы: судреформы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
суд
Грета Тунберг предстанет перед судом за неповиновение полиции
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрыв в суде Киева: подозреваемый закрылся внутри конвойного помещения
Последние новости
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
Все новости...
Реклама: