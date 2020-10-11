У Франції заявили, що переговори про Brexit можуть тривати до листопада

Переговори між Великою Британією і Євросоюзом щодо торговельної угоди після Brexit можуть тривати до листопада.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico, про це заявив молодший міністр Франції з європейських справ Клеман Бон.

"У найближчі тижні має бути досягнуто згоди. Це означає, що приблизно на початку листопада. Ми не повинні втрачати спокій в останні дні переговорів, тому що іноді саме тоді йдуть погані поступки ", - сказав Бон.

Заява Бона прозвучало після того, як прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон в суботу провів телефонні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Представник Даунінг-стріт сказав, що Джонсон "підкреслив" необхідність прогресу в "рибальстві і створенні рівних умов для гри" в процесі інтенсивних переговорів між головними учасниками.

Джонсон раніше встановив 15 жовтня в якості крайнього терміну для завершення переговорів про майбутні торговельні відносини між Лондоном і Брюсселем, і переговори продовжаться наступного тижня.

Лідери ЄС зустрінуться в четвер і п'ятницю в Брюсселі на саміті Європейської ради, на порядку денному якого стоїть питання про Brexit.