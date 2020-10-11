Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Франції заявили, що переговори про Brexit можуть тривати до листопада

Неділя, 11 жовтня 2020, 16:36
У Франції заявили, що переговори про Brexit можуть тривати до листопада

Переговори між Великою Британією і Євросоюзом щодо торговельної угоди після Brexit можуть тривати до листопада.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico, про це заявив молодший міністр Франції з європейських справ Клеман Бон.

"У найближчі тижні має бути досягнуто згоди. Це означає, що приблизно на початку листопада. Ми не повинні втрачати спокій в останні дні переговорів, тому що іноді саме тоді йдуть погані поступки ", - сказав Бон.

Заява Бона прозвучало після того, як прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон в суботу провів телефонні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Представник Даунінг-стріт сказав, що Джонсон "підкреслив" необхідність прогресу в "рибальстві і створенні рівних умов для гри" в процесі інтенсивних переговорів між головними учасниками.

Джонсон раніше встановив 15 жовтня в якості крайнього терміну для завершення переговорів про майбутні торговельні відносини між Лондоном і Брюсселем, і переговори продовжаться наступного тижня.

Лідери ЄС зустрінуться в четвер і п'ятницю в Брюсселі на саміті Європейської ради, на порядку денному якого стоїть питання про Brexit.

"Українська правда" у Threads

Теми: ФранціяBrexit
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Франція
У Франції за тиждень заворушень затримали близько 3,5 тис. осіб, спалили майже 6 тис. авто
У Франції вдруге ніч минула відносно спокійно, але знов кілька десятків затриманих
Посол Франції оголосив про завершення дипломатичної місії в Україні
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: