Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Франции заявили, что переговоры о Brexit могут продолжаться до ноября

Воскресенье, 11 октября 2020, 16:36
Во Франции заявили, что переговоры о Brexit могут продолжаться до ноября

Переговоры между Великобританией и ЕС относительно торгового соглашения после Brexit могут продолжаться до ноября.

Об этом заявил младший министр по европейским делам Клеман Бон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"В ближайшие недели должно быть достигнуто соглашение. Это означает, что примерно в начале ноября. Мы не должны терять спокойствие в последние дни переговоров, потому что иногда именно тогда идут плохие уступки", - сказал Бон.

Заявление Бона прозвучало после того, как Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Представитель Даунинг-стрит сказал, что Джонсон "подчеркнул" необходимость прогресса в "рыболовстве и создании равных условий для игры" в процессе интенсивных переговоров между главными участниками переговоров.

Джонсон ранее установил 15 октября в качестве крайнего срока для завершения переговоров о будущих торговых отношениях между Лондоном и Брюсселем, и переговоры продолжатся на следующей неделе.

Лидеры ЕС встретятся в четверг и пятницу в Брюсселе на саммите Европейского совета, на повестке дня которого стоит вопрос о Brexit.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ФранцияBrexit
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Франция
Россияне запустили фейк о применении "Азова" и "Кракена" во Франции – ЦПД
США продадут Франции 1,5 тысячи ракет на 203 млн долларов
Глава МИД Франции: Цель гарантий безопасности Украине будет очень четкой
Последние новости
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
Все новости...
Реклама: