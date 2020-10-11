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Во Франции заявили, что переговоры о Brexit могут продолжаться до ноября

Воскресенье, 11 октября 2020, 16:36

Переговоры между Великобританией и ЕС относительно торгового соглашения после Brexit могут продолжаться до ноября.

Об этом заявил младший министр по европейским делам Клеман Бон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"В ближайшие недели должно быть достигнуто соглашение. Это означает, что примерно в начале ноября. Мы не должны терять спокойствие в последние дни переговоров, потому что иногда именно тогда идут плохие уступки", - сказал Бон.

Заявление Бона прозвучало после того, как Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Представитель Даунинг-стрит сказал, что Джонсон "подчеркнул" необходимость прогресса в "рыболовстве и создании равных условий для игры" в процессе интенсивных переговоров между главными участниками переговоров.

Джонсон ранее установил 15 октября в качестве крайнего срока для завершения переговоров о будущих торговых отношениях между Лондоном и Брюсселем, и переговоры продолжатся на следующей неделе.

Лидеры ЕС встретятся в четверг и пятницу в Брюсселе на саммите Европейского совета, на повестке дня которого стоит вопрос о Brexit.

Темы: ФранцияBrexit


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