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У центрі Києва іноземці влаштували стрілянину

Неділя, 11 жовтня 2020, 20:54
У центрі Києва іноземці влаштували стрілянину
скріншот відео

На вулиці Грушевського в центрі Києва іноземці здійснили постріли, відкрито кримінальне провадження.

Джерело: поліція Києва, "Київ оперативний"

Дослівно: "Сьогодні близько 17-ї години до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що у центрі столиці рухається колона авто із символікою інших держав та чути постріли. На виклик відразу відреагували правоохоронці, та колона автомобілів була зупинена у сусідньому районі столиці. На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного та Печерського управлінь поліції.

За попередньою інформацією, рухаючись по вулиці Грушевського, невідомі здійснили декілька пострілів. Наразі, правоохоронці на місці події знайшли 4 стріляні гільзи. Внаслідок події ніхто не постраждав.

6 автівок поліцейські зупинили у Солом’янському районі столиці. У автівках перебувало 14 осіб – всі вони громадяни іншої держави. Правоохоронці проводять огляд транспортних засобів та відбирають пояснення у всіх учасників".

Деталі: Слідчим відділом Печерського управління столичної поліції відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Разом з тим, на відео, яке публікує "Київ оперативний", видно, що на автомобілях вивішені прапори Туреччини та Азербайджану, на одному з авто прапор України.

Українська правда
Теми: Київполіція
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