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В центре Киева иностранцы устроили стрельбу

Воскресенье, 11 октября 2020, 20:54

На улице Грушевского в центре Киева иностранцы совершили выстрелы, открыто уголовное производство.

Источник: полиция Киева, Киев оперативный

Дословно: "Сегодня около 17 часов в столичную полицию поступило сообщение о том, что в центре столицы движется колонна авто с символикой других государств и слышны выстрелы. На вызов сразу отреагировали правоохранители, и колонна автомобилей была остановлена ​​в соседнем районе столицы. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и Печерского управлений полиции.

По предварительной информации, двигаясь по улице Грушевского, неизвестные совершили несколько выстрелов. Правоохранители на месте происшествия нашли 4 стреляные гильзы. В результате происшествия никто не пострадал.

6 автомобилей полицейские остановили в Соломенском районе столицы. В автомобилях находилось 14 человек – все они граждане другого государства. Правоохранители проводят осмотр транспортных средств и отбирают объяснения у всех участников".

Детали: Следственным отделом Печерского управления столичной полиции открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Вместе с тем, на видео, которое публикует "Киев оперативный", видно, что на автомобилях вывешены флаги Турции и Азербайджана, на одном из авто флаг Украины.

Украинская правда
Темы: Киевполиция


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