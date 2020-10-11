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У ЦВК попередили: проголосувати за паспортом у "Дії" може не вийти

Неділя, 11 жовтня 2020, 23:21
У ЦВК попередили: проголосувати за паспортом у Дії може не вийти

У ЦВК рекомендують виборцям іти на дільницю з паспортом у вигляді книжечки або ІD-картки, оскільки дільничні комісії не мають технічних пристроїв, щоб перевірити паспорт у додатку "Дія".

Джерело: секретар ЦВК Олена Гатаулліна в Facebook

Дослівно: "Рекомендую всім виборцям йти на дільницю з паспортом у вигляді книжечки або ІD-картки.️ Адже пред'явити паспорт для отримання бюлетеня в додатку "Дія" можна буде лише за умови наявності у ДВК технічних пристроїв, за допомогою яких можна перевірити такий паспорт, станом на зараз у ДВК таких пристроїв немає".

Деталі: Секретар ЦВК попередила, що для видачі бюлетеня виборцю члену ДВК потрібно встановити особу, а для цього виборцю доведеться зняти маску.

Водночас вона зазначила, що відсутність у паспорті фото, вклеєного в 25 або 45 років, не є підставою для відмови у видачі бюлетеня.

Гатаулліна також повідомила, що при перевірці паспорта члену ДВК не потрібно перевіряти сторінку з місцем реєстрації, адже виборча адреса не завжди співпадає з місцем реєстрації.

Довідка: Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

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Українська правда

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Теми: ЦВКвибори
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