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В ЦИК предупредили: проголосовать по паспорту в "Дії" может не получиться

Воскресенье, 11 октября 2020, 23:21

В ЦИК рекомендуют избирателям идти на участок с паспортом в виде книжечки или ID-карты, поскольку участковые комиссии не имеют технических устройств, чтобы проверить паспорт в приложении "Дія".

Источник: секретарь ЦИК Елена Гатауллина в Facebook

Дословно: "Рекомендую всем избирателям идти на участок с паспортом в виде книжечки или ID-карты.️ Ведь предъявить паспорт для получения бюллетеня в приложении "Дія" можно будет только при условии наличия в УИК технических устройств, с помощью которых можно проверить такой паспорт, по состоянию на сейчас в УИК таких устройств нет".

Детали: Секретарь ЦИК предупредила, что для выдачи бюллетеня избирателю члену УИК нужно установить личность, а для этого избирателю придется снять маску.

В то же время она отметила, что отсутствие в паспорте фото, вклеенного в 25 или 45 лет, не является основанием для отказа в выдаче бюллетеня.

Гатауллина также сообщила, что при проверке паспорта члену УИК не нужно проверять страницу с местом регистрации, ведь избирательный адрес не всегда совпадает с местом регистрации.

Справка: Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

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Украинская правда
Темы: ЦИКвиборы


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