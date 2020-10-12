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Україна продовжує триматися серед світових лідерів з поширення COVID-19

Понеділок, 12 жовтня 2020, 04:27

11 жовтня у світі COVID-19 виявили у 277 тисяч людей. Померло в цей день 3868 пацієнтів.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: В 213 країнах виявили 277 630 випадків зараження коронавірусом. Зокрема 90 тисяч нових хворих зафіксована в країнах Європи.

В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Франція, Великобританія, Росія та Україна, яка займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 11-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія, Франція, Великобританія. Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 25-му місці.

Станом на момент публікації, у світі зафіксовано 37,7 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 28,3 мільйона людей. 1 081 402 пацієнтів померло.

Довідка: У травні 2020-го у світі за тиждень діагностували близько 500-600 тисяч заражень COVID-19.

Що передувало:

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Теми: коронавірус


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