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Украина продолжает держаться среди мировых лидеров по распространению COVID-19

Понедельник, 12 октября 2020, 04:27

11 октября в мире COVID-19 обнаружили у 277 тысяч человек. Умерло в этот день 3868 пациентов.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: В 213 странах обнаружили 277 630 случаев заражения коронавируса. В частности 90 000 больных в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Великобритания, Россия и Украина, которая занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 11-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга по общему числа выявленных заражений является Россия, Испания, Франция, Великобритания. Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 25-м месте.

По состоянию на момент публикации, в мире зафиксировано 37,7 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 28,3 миллиона человек. 1 081 402 пациентов умерли.

Справка: В мае 2020-го в мире за неделю диагностировали около 500-600 тысяч заражений COVID-19.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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Темы: коронавирус


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