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Італія посилює карантин через спалах COVID-19

Понеділок, 12 жовтня 2020, 05:26

Через різкий ріст випадків захворювання на COVID-19 уряд Італії готується посилити карантинні обмеження. 

Джерело: міністр охорони здоров'я Роберто Сперанса, повідомляє Reuters

Деталі: За словами міністра, планується заборонити приватні вечірки, в також обмежити години відвідування для барів і ресторанів.

Також можуть обмежити заняття спортом та інші фізичні контакти, які не дають можливості носити маску.

Міністр Сперанса нагадав, що з 7 жовтня по всій Італії обов'язково носіння масок на відкритому повітрі.

Теми: Італіякоронавірускарантин


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