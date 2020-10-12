Італія посилює карантин через спалах COVID-19

Через різкий ріст випадків захворювання на COVID-19 уряд Італії готується посилити карантинні обмеження.

Джерело: міністр охорони здоров'я Роберто Сперанса, повідомляє Reuters

Деталі: За словами міністра, планується заборонити приватні вечірки, в також обмежити години відвідування для барів і ресторанів.

Також можуть обмежити заняття спортом та інші фізичні контакти, які не дають можливості носити маску.

Міністр Сперанса нагадав, що з 7 жовтня по всій Італії обов'язково носіння масок на відкритому повітрі.