Італія посилює карантин через спалах COVID-19
Понеділок, 12 жовтня 2020, 05:26
Через різкий ріст випадків захворювання на COVID-19 уряд Італії готується посилити карантинні обмеження.
Джерело: міністр охорони здоров'я Роберто Сперанса, повідомляє Reuters
Деталі: За словами міністра, планується заборонити приватні вечірки, а також обмежити години відвідування для барів і ресторанів.
Також в планах уряду знову обмежити заняття спортом та іншими фізичними активностями, які не дають можливості носити маску.
Міністр Сперанса нагадав, що з 7 жовтня по всій Італії обов'язково носіння масок на відкритому повітрі.
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