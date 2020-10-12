Италия усиливает карантин из-за вспышки COVID-19

За резкого роста случаев заболевания COVID-19 правительство Италии готовится усилить карантинные ограничения.

Источник: министр здравоохранения Роберто Сперанса, сообщает Reuters

Детали: По словам министра, планируется запретить частные вечеринки, а также ограничить часы посещения для баров и ресторанов.

Также могут ограничить занятия спортом и другие физические контакты, которые не дают возможности носить маску.

Министр Сперанса напомнил, что с 7 октября по всей Италии обязательно ношение масок на открытом воздухе.