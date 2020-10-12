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Италия усиливает карантин из-за вспышки COVID-19

Понедельник, 12 октября 2020, 05:06

За резкого роста случаев заболевания COVID-19 правительство Италии готовится усилить карантинные ограничения.

Источник: министр здравоохранения Роберто Сперанса, сообщает Reuters

Детали: По словам министра, планируется запретить частные вечеринки, в также ограничить часы посещения для баров и ресторанов.

Также могут ограничить занятия спортом и другие физические контакты, которые не дают возможности носить маску.

Министр Сперанса напомнил, что с 7 октября по всей Италии обязательно ношение масок на открытом воздухе.

Темы: Италиякоронавирускарантин


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