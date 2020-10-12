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На COVID в Україні захворіли ще 4,4 тисячі осіб, померли вже 5 тисяч

Понеділок, 12 жовтня 2020, 08:51
На COVID в Україні захворіли ще 4,4 тисячі осіб, померли вже 5 тисяч

За добу 11 жовтня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 4 420 особам, померли 43 хворих, одужали 903 пацієнти, госпіталізували 521 людину.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: У Харківській області в неділю зареєстрували 741 новий випадок коронавірусної хвороби (у Харкові - 497), це антирекорд у цій області. У неділю - без втрат.

Сумська область - 419 випадків (місто Суми - 299), без втрат.

Полтавська область - 244 випадки, без втрат.

Хмельницька область - 219 випадків, 2 хворих померли.

Київська область - 213 випадків, 4 людини померли.

Київ - 196 випадків, 6 людей померли.

Рівненська область - 203 нових випадки. 2 летальних.

Львівська область - 200 нових випадків і 5 летальних.

 
СОТА, моніторинг РНБОУ

За весь час пандемії на COVID-19 в Україні захворіли 265 454 особи, із них 5 015 померли, 114 410 одужали. Зараз активно хворіють 146 029 жителів країни.

 
УП

У неділю в Україні було здійснено 21 906 тестувань, із них 19 876 методом ПЛР і 2 039 методом ІФА.

Нагадаємо: З 12 жовтня в Україні посилено заходи адаптивного карантину в низці регіонів: Канів (Черкаська область) і Суми (Сумська область) - у червоній зоні; столиця Київ, обласні центри Харків, Львів, Одеса, Миколаїв, Ужгород, Рівне, Житомир, Вінниця, Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький, Полтава, Чернігів, Черкаси, Чернівці - у помаранчевій зоні.

Українська правда, доповнено
Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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