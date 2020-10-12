COVID в Украине заболели еще 4,4 тысячи человек, умерли уже 5 тысяч

За сутки 11 октября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 4 420 лицам, умерли 43 больных, выздоровели 903 пациента, госпитализировали 521 человека.

Источник: данные СНБО и Минздрава

Детали: В Харьковской области в воскресенье зарегистрировали 741 новый случай коронавирусной болезни (в Харькове - 497), это антирекорд в этой области. В воскресенье - без потерь.

Сумская область - 419 случаев (город Сумы - 299), без потерь.

Полтавская область - 244 случая, без потерь.

Хмельницкая область - 219 случаев, 2 больных умерли.

Киевская область - 213 случаев, 4 человека умерли.

Киев - 196 случаев, 6 человек умерли.

Ровенская область - 203 новых случая. 2 летальных.

Львовская область - 200 новых случаев и 5 летальных.

СОТА, мониторинг СНБОУ

За все время пандемии на COVID-19 в Украине заболели 265 454 человека, из них 5 015 умерли, 114 410 выздоровели. Сейчас активно болеют 146 029 жителей страны.

В воскресенье в Украине было сделано 21 906 тестирований, из них 19 876 методом ПЦР и 2 039 методом ИФА.

Напомним: С 12 октября в Украине усилены меры адаптивного карантина в ряде регионов: Канев (Черкасская область) и Сумы (Сумская область) - в красной зоне; столица Киев, областные центры Харьков, Львов, Одесса, Николаев, Ужгород, Ровно, Житомир, Винница, Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Полтава, Чернигов, Черкассы, Черновцы - в оранжевой зоне.