Дуда розпочав візит в Україну словами про підтримку перед агресією РФ

Президент Польщі Анджей Дуда розпочав свій візит до України відвідинами польського військового кладовища в Биківні у неділю, де заявив про підтримку України на тлі агресії РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на повідомлення пресслужби польського президента.

Виступаючи у Биківні, Дуда заявив, що Польща є союзником України та стоїть "пліч-о-пліч перед обличчям нової російської агресії".

"Тієї (агресії), що захопила Крим, що захопила землі Донецька і Луганська - трагедія, з якою світ, Європа ніколи не зможуть змиритися", - сказав польський президент.

"Cьогодні наш обов'язок - відновити і Україні, і Європі ті кордони, які повинні бути, і які є кордонами чесності, міжнародного права, справедливості і просто звичайної порядності. Це те, чого вимагає сьогодні пам'ять про тих, хто похований тут, в Биківні, в цьому лісі", - додав Дуда.

Президент Польщі перебуватиме з візитом в Україні до 13 жовтня. У понеділок він зустрінеться з президентом Зеленським, у вівторок обоє лідерів відвідають Одесу та візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму.

За результатами переговорів глав держав буде підписано низку двосторонніх документів.

Про очікування від візиту читайте у статті: "Діалог із багатьма ускладненнями: що чекає у Києві президента Польщі Анджея Дуду"