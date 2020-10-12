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Дуда начал визит в Украину словами поддержки перед агрессией РФ

Понедельник, 12 октября 2020, 10:07

Президент Польши Анджей Дуда начал свой визит в Украину посещением польского военного кладбища в Быковне в воскресенье, где заявил о поддержке Украины на фоне агрессии РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на сообщение пресс-службы польского президента.

Выступая в Быковне, Дуда заявил, что Польша является союзником Украины и стоит "плечом к плечу перед лицом новой российской агрессии".

"Той (агрессии), которая захватила Крым, захватила земли Донецка и Луганска - трагедия, с которой мир, Европа никогда не смогут смириться", - сказал польский президент.

"Сегодня наш долг - восстановить и в Украине, и Европе те границы, которые должны быть и которые являются границами честности, международного права, справедливости и просто обычной порядочности. Это то, чего требует сегодня память о тех, кто похоронен здесь, в Быковне, в этом лесу", - добавил Дуда.

Президент Польши пробудет с визитом в Украине до 13 октября. В понедельник он встретится с президентом Зеленским, во вторник оба лидера посетят Одессу и примут участие в работе украинско-польского экономического форума.

По результатам переговоров глав государств будет подписан ряд двусторонних документов.

Об ожиданиях от визита читайте в статье: Диалог со многими осложнениями: что ждет в Киеве президента Польши Анджея Дуду

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДудаПольшаУкраина
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