Зеленський: Українці не хочуть спілкуватися з росіянами, тому наш шлях – НАТО
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що повноцінне членство України в Північноатлантичному альянсі є реальною перспективою.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю для британської програми BBC HARDtalk
Пряма мова: "Зараз у нас війна, зараз у нас ненависть, зараз українці не хочуть спілкуватися з росіянами, тому – НАТО. Якщо хтось каже, що це фантастика – ну, побачимо.
Чесно кажучи, ми сьогодні вже стали партнерами НАТО з розширеними можливостями. Ми йдемо до НАТО".
Деталі: Зеленський додав, що Сполучені Штати країни ЄС мають підтримувати Україну, якщо не хочуть її втратити, а "членство в НАТО – це дуже важливий сигнал Російській Федерації, це найважливіша підтримка".
На зауваження журналіста, що один європейський високопосадовець назвав думки про членство України в НАТО фантазіями, Зеленський відзначив, що і "війна між Україною і Росією – це теж була фантастика, ніхто в це не вірив".
Передісторія:
- 12 червня Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО. Цей статус є частиною партнерської ініціативи НАТО щодо взаємодії, метою якої є підтримка і поглиблення співпраці між союзниками і партнерами, які внесли значний вклад в операції та місії під проводом НАТО.
- Новий віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що після отримання статусу партнера НАТО з розширених можливостей Україна й далі прагне членства у Альянсі.
- У Кремлі заявили, що надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями "не сприяє зміцненню безпеки і стабільності в Європі".