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Зеленський: Українці не хочуть спілкуватися з росіянами, тому наш шлях – НАТО

Понеділок, 12 жовтня 2020, 10:26
Зеленський: Українці не хочуть спілкуватися з росіянами, тому наш шлях – НАТО
Фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що повноцінне членство України в Північноатлантичному альянсі є реальною перспективою.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю для британської програми BBC HARDtalk

Пряма мова: "Зараз у нас війна, зараз у нас ненависть, зараз українці не хочуть спілкуватися з росіянами, тому – НАТО. Якщо хтось каже, що це фантастика – ну, побачимо.

Чесно кажучи, ми сьогодні вже стали партнерами НАТО з розширеними можливостями. Ми йдемо до НАТО".

Деталі: Зеленський додав, що Сполучені Штати країни ЄС мають підтримувати Україну, якщо не хочуть її втратити, а "членство в НАТО – це дуже важливий сигнал Російській Федерації, це найважливіша підтримка".

На зауваження журналіста, що один європейський високопосадовець назвав думки про членство України в НАТО фантазіями, Зеленський відзначив, що і "війна між Україною і Росією – це теж була фантастика, ніхто в це не вірив". 

Передісторія: 

  • 12 червня Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО. Цей статус є частиною партнерської ініціативи НАТО щодо взаємодії, метою якої є підтримка і поглиблення співпраці між союзниками і партнерами, які внесли значний вклад в операції та місії під проводом НАТО.
  • Новий віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що після отримання статусу партнера НАТО з розширених можливостей Україна й далі прагне членства у Альянсі. 
  • У Кремлі заявили, що надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями "не сприяє зміцненню безпеки і стабільності в Європі".

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийНАТОУкраїна
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