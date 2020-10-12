Зеленский: Украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому наш путь – НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что полноценное членство Украины в Североатлантическом альянсе – реальная перспектива.

Источник: Зеленский в интервью британской программы BBC HARDtalk

Прямая речь: "Сейчас у нас война, сейчас у нас ненависть, сейчас украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому – НАТО. Если кто-то говорит, что это фантастика – ну, посмотрим.

Честно говоря, мы уже стали партнерами НАТО с расширенными возможностями. Мы идем в НАТО".

Детали: Зеленский добавил, что Соединенные Штаты страны ЕС должны поддерживать Украину, если не хотят ее потерять, а "членство в НАТО – это очень важный сигнал Российской Федерации, это самая важная поддержка".

На замечание журналиста, что один европейский чиновник назвал мысли о членстве Украины в НАТО фантазиями, Зеленский отметил, что и "война между Украиной и Россией – это тоже была фантастика, никто в это не верил".

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