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Зеленский: Украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому наш путь – НАТО

Понедельник, 12 октября 2020, 10:26
Зеленский: Украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому наш путь – НАТО
Фото ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что полноценное членство Украины в Североатлантическом альянсе – реальная перспектива.

Источник: Зеленский в интервью британской программы BBC HARDtalk

Прямая речь: "Сейчас у нас война, сейчас у нас ненависть, сейчас украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому – НАТО. Если кто-то говорит, что это фантастика – ну, посмотрим.

Честно говоря, мы уже стали партнерами НАТО с расширенными возможностями. Мы идем в НАТО".

Детали: Зеленский добавил, что Соединенные Штаты страны ЕС должны поддерживать Украину, если не хотят ее потерять, а "членство в НАТО – это очень важный сигнал Российской Федерации, это самая важная поддержка".

На замечание журналиста, что один европейский чиновник назвал мысли о членстве Украины в НАТО фантазиями, Зеленский отметил, что и "война между Украиной и Россией – это тоже была фантастика, никто в это не верил".

Предыстория: 

  • 12 июня Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО. Этот статус является частью партнерской инициативы НАТО по взаимодействию, целью которой является поддержка и углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии под руководством НАТО.
  • Новый вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что после получения статуса партнера НАТО расширенных возможностей Украины и дальше стремится к членству в Альянсе.
  • В Кремле заявили, что предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями "не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийНАТОУкраина
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