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За тиждень МОЗ зафіксувало 22,4 тисячі пневмоній

Понеділок, 12 жовтня 2020, 10:56
За тиждень МОЗ зафіксувало 22,4 тисячі пневмоній

За тиждень із 5 до 11 жовтня в Україні діагностували 22,4 тисячі пневмоній, з середини липня цей показник зріс у 5 разів.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 12 жовтня

Пряма мова Степанова: "У нас суттєво збільшилася кількість людей із пневмоніями. За минулий тиждень - це 22 400 осіб. Для розуміння: за тиждень з 13-го до 19-го липня у нас загалом було 4 234 пневмоній .Ви бачите, що більше ніж у 5 разів (зросла кількість)".

Деталі: Голова МОЗ констатував, що зростає і кількість людей, які захворіли, і кількість госпіталізованих хворих.

Крім того, за минулий тиждень методом ПЛР було здійснено 202 998 тестувань. До цього найбільша кількість тестувань була два тижні тому - 188 349.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: здоров'ямедицинаепідеміяCovid-2019коронавірус
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