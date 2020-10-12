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За неделю МОЗ зафиксировало 22,4 тысячи пневмоний

Понедельник, 12 октября 2020, 10:56
За неделю МОЗ зафиксировало 22,4 тысячи пневмоний

За неделю с 5 по 11 октября в Украине диагностировали 22,4 тысячи пневмоний, с середины июля этот показатель вырос в 5 раз.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 12 октября

Прямая речь Степанова: "У нас существенно увеличилось количество людей с пневмониями. За прошедшую неделю - это 22 400 человек. Для понимания: за неделю с 13-го по 19-е июля у нас всего было 4 234 пневмоний .Вы видите, что более чем в 5 раз (выросло количество)".

Детали: Глава Минздрава констатировал, что растет и количество заболевших людей, и количество госпитализированных больных.

Кроме того, за прошедшую неделю методом ПЦР было осуществлено 202 998 тестирований. До этого наибольшее количество тестирований была две недели назад - 188 349.

Алена Рощенко, УП

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Темы: здоровьемедицинаэпидемияCovid-2019коронавирус
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