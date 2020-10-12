Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

ЄС на рік продовжив санкції проти росіян за напад у Солсбері

Понеділок, 12 жовтня 2020, 11:26

Європейський Союз у понеділок, 12 жовтня, продовжив на рік санкції щодо застосування хімічної зброї, введені, зокрема, через напад за участі росіян в Солсбері.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС у понеділок, пише "Європейська правда".

Рада ЄС вирішила продовжити до 16 жовтня 2021 року санкції, які стосуються осіб і організацій, що несуть відповідальність за розробку і використання хімічної зброї. 

Санкції включають заборону на поїздки в ЄС і заморожування активів осіб, а також заморожування активів підприємств.

Станом на сьогодні санкції застосовуються до 9 осіб - п'ятеро пов'язані з сирійським режимом і четверо причетні до нападу в Солсбері. У випадку Солсбері санкції накладені на керівника ГРУ РФ та його заступника, а також проти двох офіцерів розвідки.

Під санкціями також перебуває одна організація, Центр наукових студій та досліджень (SSRC), основний орган сирійського режиму з розробки хімічної зброї.

Колишній шпигун ГРУ Сергєй Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні російськими агентами речовиною "Новічок" в березні 2018 року.

Лондон стверджує, що замах на Скрипалів організував Кремль, і поклав відповідальність за подію особисто на президента Росії Владіміра Путіна. Москва звинувачення відкидає.

Теми: санкціїРосіяЄС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський: Якщо не зможу закінчити війну, має прийти інша людина

Зеленський дав Венедіктовій час до нового року

На COVID в Україні захворіли ще 4,4 тисячі осіб, померли вже 5 тисяч

В Україні посилили обмеження у більшості обласних центрів: нові зони

Двох учасників зустрічі з Лукашенком випустили з СІЗО

У Зеленського підтвердили, що він схвалив ранні канікули та інші заходи

Усі новини...
санкції
Україна закликає посилити санкції проти Росії
Отруєння Навального: Росія пригрозила відповісти на санкції, які готує ЄС
США ввели санкції проти фінансового сектора Ірану
Останні новини
12:42
фотоПоліцейські викрили бандитів, які збували психотропи: шукають ще 100 причетних
12:40
Кличко планує закрити найбільше сміттєзвалище України
12:37
Суд зобов’язав Офіс генпрокурора закрити справу Злочевського
12:36
До проєкту держбюджету-2021 подали майже 2500 правок – депутати "набажали" на 3 бюджети
12:23
картаЧастину України заллють дощі, на решті території – сухо і тепло
12:22
Чи будуть студентів виселяти із гуртожитків на час дистанційного навчання. Пояснення Шкарлета
12:14
Німеччина запропонувала включити Лукашенка у санкційний список ЄС
12:13
За добу в Києві виявили менше 200 хворих COVID. Кличко каже про "ефект вихідного дня"
11:46
80% пенсіонерів в Україні живуть за межею монетарної бідності - омбудсмен
11:37
фотоСБУ викрила "ділків", які підробляли фальшиві паспорти громадян ЄС
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!