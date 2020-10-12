ЄС на рік продовжив санкції проти росіян за напад у Солсбері

Європейський Союз у понеділок, 12 жовтня, продовжив на рік санкції щодо застосування хімічної зброї, введені, зокрема, через напад за участі росіян в Солсбері.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС у понеділок, пише "Європейська правда".

Рада ЄС вирішила продовжити до 16 жовтня 2021 року санкції, які стосуються осіб і організацій, що несуть відповідальність за розробку і використання хімічної зброї.

Санкції включають заборону на поїздки в ЄС і заморожування активів осіб, а також заморожування активів підприємств.

Станом на сьогодні санкції застосовуються до 9 осіб - п'ятеро пов'язані з сирійським режимом і четверо причетні до нападу в Солсбері. У випадку Солсбері санкції накладені на керівника ГРУ РФ та його заступника, а також проти двох офіцерів розвідки.

Під санкціями також перебуває одна організація, Центр наукових студій та досліджень (SSRC), основний орган сирійського режиму з розробки хімічної зброї.

Колишній шпигун ГРУ Сергєй Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні російськими агентами речовиною "Новічок" в березні 2018 року.

Лондон стверджує, що замах на Скрипалів організував Кремль, і поклав відповідальність за подію особисто на президента Росії Владіміра Путіна. Москва звинувачення відкидає.