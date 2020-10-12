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ЕС на год продлил санкции против россиян за нападение в Солсбери

Понедельник, 12 октября 2020, 11:26

Европейский Союз в понедельник, 12 октября, продлил на год санкции в отношении применения химического оружия, введенные, в частности, из-за нападения с участием россиян в Солсбери.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС в понедельник, пишет "Европейская правда".

Совет ЕС решил продлить до 16 октября 2021 года санкции, касающиеся лиц и организаций, которые несут ответственность за разработку и использование химического оружия.

Санкции включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов лиц, а также замораживание активов предприятий.

На сегодня санкции применяются к 9 людям - пятеро связанные с сирийским режимом и четверо причастны к нападению в Солсбери. В случае Солсбери санкции наложены на руководителя ГРУ РФ и его заместителя, а также против двух офицеров разведки.

Под санкциями также находится одна организация, Центр научных исследований и исследований (SSRC), основной орган сирийского режима по разработке химического оружия.

Бывший шпион ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены российскими агентами веществом "Новичок" в марте 2018 года.

Лондон утверждает, что покушение на Скрипаля организовал Кремль, и возложил ответственность за произошедшее лично на президента России Владимира Путина. Москва обвинения отвергает.

Темы: санкцииРосcияЕС


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