Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

СБУ викрила "ділків", які підробляли фальшиві паспорти громадян ЄС

Понеділок, 12 жовтня 2020, 11:37

Контррозвідники Служби безпеки викрили групу "ділків", які підробляли та збували паспорти громадян країн Євросоюзу.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "За даними досудового слідства, до групи входили мешканець Рівного та двоє жителів Львівської області. Діяли зловмисники під прикриттям агенції із підбору персоналу для роботи в європейських країнах.

Для бажаючих працевлаштуватися за кордоном ділки виготовляли "липові" ID-картки резидентів країн Східної Європи та видавали їх за офіційні документи".

Деталі: Для виготовлення фальшивок зловмисники облаштували 5 підпільних "типографій" у Львові, Дрогобичі та на Рівненщині.

Відзначається, що вартість комплекту підроблених документів становила від 300 євро.

Під час обшуків у порушників виявили чорнову документацію, банківські картки та телефони, а також оргтехніку, яку використовували для виготовлення фальшивок.

 
 

 

За цим фактом проводиться розслідування за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 2 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Українська правда
Теми: паспортСБУУкраїнаЄС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський: Якщо не зможу закінчити війну, має прийти інша людина

Зеленський дав Венедіктовій час до нового року

На COVID в Україні захворіли ще 4,4 тисячі осіб, померли вже 5 тисяч

В Україні посилили обмеження у більшості обласних центрів: нові зони

Двох учасників зустрічі з Лукашенком випустили з СІЗО

У Зеленського підтвердили, що він схвалив ранні канікули та інші заходи

Усі новини...
паспорт
"Цифрова революція" від "Дії": ІПН у телефоні, шерінг документів і не лише
НБУ дозволив відкривати банківський рахунок із цифровим паспортом
Кабмін пропонує дозволити літати Україною з електронними паспортами
Останні новини
12:42
фотоПоліцейські викрили бандитів, які збували психотропи: шукають ще 100 причетних
12:40
Кличко планує закрити найбільше сміттєзвалище України
12:37
Суд зобов’язав Офіс генпрокурора закрити справу Злочевського
12:36
До проєкту держбюджету-2021 подали майже 2500 правок – депутати "набажали" на 3 бюджети
12:23
картаЧастину України заллють дощі, на решті території – сухо і тепло
12:22
Чи будуть студентів виселяти із гуртожитків на час дистанційного навчання. Пояснення Шкарлета
12:14
Німеччина запропонувала включити Лукашенка у санкційний список ЄС
12:13
За добу в Києві виявили менше 200 хворих COVID. Кличко каже про "ефект вихідного дня"
11:46
80% пенсіонерів в Україні живуть за межею монетарної бідності - омбудсмен
11:37
фотоСБУ викрила "ділків", які підробляли фальшиві паспорти громадян ЄС
Усі новини...