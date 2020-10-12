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СБУ викрила "ділків", які підробляли фальшиві паспорти громадян ЄС

Понеділок, 12 жовтня 2020, 11:37
СБУ викрила ділків, які підробляли фальшиві паспорти громадян ЄС

Контррозвідники Служби безпеки викрили групу "ділків", які підробляли та збували паспорти громадян країн Євросоюзу.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "За даними досудового слідства, до групи входили мешканець Рівного та двоє жителів Львівської області. Діяли зловмисники під прикриттям агенції із підбору персоналу для роботи в європейських країнах.

Для бажаючих працевлаштуватися за кордоном ділки виготовляли "липові" ID-картки резидентів країн Східної Європи та видавали їх за офіційні документи".

Деталі: Для виготовлення фальшивок зловмисники облаштували 5 підпільних "типографій" у Львові, Дрогобичі та на Рівненщині.

Відзначається, що вартість комплекту підроблених документів становила від 300 євро.

Під час обшуків у порушників виявили чорнову документацію, банківські картки та телефони, а також оргтехніку, яку використовували для виготовлення фальшивок.

 
 

 

За цим фактом проводиться розслідування за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 2 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Українська правда

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Теми: паспортСБУУкраїнаЄС
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