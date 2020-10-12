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СБУ разоблачила "дельцов", которые подделывали фальшивые паспорта граждан ЕС

Понедельник, 12 октября 2020, 11:37

Контрразведчики СБУ разоблачили группу "дельцов", которые подделывали и сбывали паспорта граждан стран Евросоюза.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "По данным предварительного следствия, в группу входили житель Ровно и двое жителей области. Действовали злоумышленники под прикрытием агентства по подбору персонала для работы в европейских странах.

Для желающих трудоустроиться за рубежом дельцы изготавливали "липовые" ID-карты резидентов стран Восточной Европы и выдавали их за официальные документы".

Детали: Для изготовления фальшивок злоумышленники обустроили 5 подпольных "типографий" во Львове, Дрогобыче и Ровенской области.

Отмечается, что стоимость комплекта поддельных документов составляла от 300 евро.

Во время обысков у нарушителей обнаружили черновую документацию, банковские карты и телефоны, а также оргтехнику, которую использовали для изготовления фальшивок.

 
 

 

По данному факту проводится расследование по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 2 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК.

Украинская правда
Темы: паспорт СБУУкраинаЕС


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