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За добу в Києві виявили менше 200 хворих COVID. Кличко каже про "ефект вихідного дня"

Понеділок, 12 жовтня 2020, 12:13
За добу в Києві виявили менше 200 хворих COVID. Кличко каже про ефект вихідного дня

За минулу добу на коронавірус захворіли 196 киян, шестеро хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилась за минулу добу на 196  людей. Шість випадків – летальних. Одужала за минулу добу 91 людина".

Деталі: Певне зниження кількості виявлених хворих мер пояснює так званим "ефектом вихідного дня", оскільки на вікенд працює менше лабораторій.

Серед тих, хто захворіли: 109 жінок віком від 20 до 84 років і п'ять дівчаток від 11 до 16 років. А також 68 чоловіків віком від 19 до 83 рокiв і 14 хлопчиків від одного до 17 років. Захворіли також п'ятеро медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Оболонському районі – 56, в Дніпровському – 36, Дарницькому районі - 32 випадки.

 

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 27 693. Всього коронавірус подолали 9 793 мешканця Києва. Всього від коронавірусу в Києві померли 487 людей.

За словами міського голови, весь минулий тиждень в Києві зростала кількість хворих і кількість госпіталізованих. І 12 жовтня столиця знову потрапила в "помаранчеву зону" епідеміологічної небезпеки.

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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