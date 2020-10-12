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За сутки в Киеве прибавилось меньше 200 больных COVID. Кличко говорит об "эффекте выходного дня"

Понедельник, 12 октября 2020, 12:13
За сутки в Киеве прибавилось меньше 200 больных COVID. Кличко говорит об эффекте выходного дня

За минувшие сутки коронавирусом заболели 196 киевлян, шестеро заболевших скончались.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Количество больных коронавирус в столице увеличилось за минувшие сутки на 196 человек. Шесть случаев - летальных. Выздоровел за минувшие сутки 91 человек".

Детали: Определенное снижение количества выявленных больных мэр объясняет так называемым "эффектом выходного дня", поскольку на уик-енд работает меньше лабораторий.

Среди заболевших: 109 женщин в возрасте от 20 до 84 лет и пять девочек от 11 до 16 лет. А также 68 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет и 14 мальчиков от одного до 17 лет. Заболели также пятеро медиков.

В больницы столицы госпитализирован 21 пациент. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе - 56, в Днепровском - 36, Дарницком районе - 32 случая.

 

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на данный момент в столице уже 27 693. Всего коронавирус преодолели 9793 жителя Киева. Всего от коронавируса в Киеве умерли 487 человек.

По словам городского головы, всю прошлую неделю в Киеве росло число больных и количество госпитализированных. И 12 октября столица вновь попала в "оранжевую зону" эпидемиологической опасности.

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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