Частину України заллють дощі, на решті території – сухо і тепло

13 жовтня в Україні очікується суха і тепла погода, лише на Заході пройдуть дощі, 14 жовтня ясно і тепло буде по всій території країни.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook, Укргідрометцентр

Пряма мова Діденко: "У вівторок Україна буде однією з найтепліших країн Європи. Температура повітря протягом дня становитиме +20+24 градуси, лише в західних областях дощі знизять градуси до +16+19.

Дощі пройдуть у західній частині України, підійде циклон Gizela, ввечері опади посиляться, трохи зачеплять також під кінець дня Одещину".

Деталі: У більшості областей 13 жовтня переважатиме суха погода. Але прогнозують поривчастий південно-східний вітер, у західній частині аж до штормового.

У Києві 13 жовтня без опадів, вдень до +20 градусів.

14 жовтня в Україні без опадів, лише у західних областях, на Житомирщині та Київщині можливі невеликі дощі.

На Заході у середу похолодає вдень до +10+12 градусів, на Півночі, у Вінницькій та Черкаській областях буде в межах +14+19 градусів, на решті території +19+24 градуси.

Суттєве похолодання в Україні Діденко прогнозує з 17-18 жовтня.