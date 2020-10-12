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Часть Украины зальют дожди, на остальной территории – сухо и тепло

Понедельник, 12 октября 2020, 12:23
Часть Украины зальют дожди, на остальной территории – сухо и тепло
Фото cheline.com.ua

13 октября в Украине ожидается сухая и теплая погода, только на Западе пройдут дожди, 14 октября ясно и тепло будет по всей территории страны.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Прямая речь Диденко: "Во вторник Украина будет одной из самых теплых стран Европы. Температура воздуха в течение дня составит +20+24 градуса, только в западных областях дожди снизят градусы до +16+19.

Дожди пройдут в западной части Украины, подойдет циклон Gizela, вечером осадки усилятся, немного затронут также под конец дня Одесскую область".

Детали: В большинстве областей 13 октября будет преобладать сухая погода. Но прогнозируют порывистый юго-восточный ветер, в западной части до штормового. 

 

В Киеве 13 октября без осадков, днем ​​до +20 градусов.

14 октября в Украине без осадков, только в западном регионе, Житомирской и Киевской областях возможны небольшие дожди.

На Западе в среду похолодает днем ​​до +10+12 градусов, на Севере, в Винницкой и Черкасской областях будет в пределах +14+19 градусов, на остальной территории +19+24 градуса.

 

Существенное похолодание в Украине Диденко прогнозирует с 17-18 октября.

Украинская правда

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Темы: погода
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