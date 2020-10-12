Поліцейські викрили бандитів, які збували психотропи: шукають ще 100 причетних

Столичні правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася контрабандою та збутом наркотиків, наразі шукають ще понад 100 осіб, які допомагали збувати психотропні речовини.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Дослівно: "Слідчі припинили діяльність транснаціонального організованого злочинного угруповання, яке причетне до налагодження та функціонування мережі з виготовлення, контрабанди та збуту психотропних речовин…

Свою "продукцію" спільники реалізовували на території України, а також в суміжних країнах з використанням інтернет-сайтів та чат-ботів в месенджері Телеграм".

Деталі: Під час обшуків у Києві та Київській області виявили лабораторію з виготовлення психотропної речовини PVP, склади готової продукції та кол-центри, які приймали та обробляли замовлення з продажу психотропів.

Також поліцейські вилучили більше 50 кг PVP, близько 10 кг амфетаміну, понад 500 літрів прекурсорів та обладнання для виготовлення наркотиків, 5 одиниць вогнепальної зброї, понад 150 набоїв до них та документи.

Правоохоронці затримали двох зловмисників, які причетні до функціонування лабораторії з виготовлення PVP. Це – громадяни України, 1970 та 1976 років народження. Вирішується питання щодо оголошення їм підозри.

За цим фактом триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.

Наразі зусилля поліцейських спрямовані на викриття інших фігурантів, це - понад 100 осіб – операторів кол-центрів.