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Полицейские разоблачили бандитов, которые сбывали психотропы: ищут еще 100 причастных

Понедельник, 12 октября 2020, 12:42
Полицейские разоблачили бандитов, которые сбывали психотропы: ищут еще 100 причастных

Столичные правоохранители разоблачили преступную группу, которая занималась контрабандой и сбытом наркотиков, сейчас ищут еще более 100 человек, которые помогали сбывать психотропные вещества.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Дословно: "Следователи прекратили деятельность транснациональной организованной преступной группировки, которая причастна к налаживанию и функционирования сети по изготовлению, контрабанде и сбыту психотропных веществ...

Свою "продукцию" сообщники реализовывали на территории Украины, а также в сопредельных странах с использованием интернет-сайтов и чат-ботов в мессенджере Телеграмм".

Детали: Во время обысков в Киеве и Киевской области обнаружили лабораторию по изготовлению психотропного вещества PVP, склады готовой продукции и колл-центры, которые принимали и обрабатывали заказ по продаже психотропов.

Также полицейские изъяли более 50 кг PVP, около 10 кг амфетамина, более 500 литров прекурсоров и оборудование для изготовления наркотиков, 5 единиц огнестрельного оружия, более 150 патронов к ним и документы.

Правоохранители задержали двух злоумышленников, причастных к функционированию лаборатории по изготовлению PVP. Это - граждане Украины, 1970 и 1976 года рождения. Решается вопрос об объявлении им подозрения.

 
 

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК.

Сейчас усилия полицейских направленные на разоблачение других фигурантов, это - более 100 человек - операторов колл-центров.

Украинская правда

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Темы: полициянаркотикиКиев
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