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Кличко планує закрити найбільше сміттєзвалище України

Понеділок, 12 жовтня 2020, 12:40
Кличко планує закрити найбільше сміттєзвалище України

Мер Києва Віталій Кличко каже, що на полігоні №5 у Підгірцях розпочнуть рекультивацію і підготовку полігону до закриття.

Джерело: Кличко під час онлайн пресконференції, відповідаючи на питання ЗМІ

Пряма мова: "Полігон №5 у Підгірцях – це найбільше сміттєзвалище в Україні. За рік на нього звозять понад 450 тисяч тонн відходів. Працює цей полігон – вже 34 роки. Уявіть – скільки там сміття!

Ми впроваджуємо на полігоні новітні технології, аби мінімізувати його негативний вплив на екологію. Нагадаю, кілька років тому ми встановили сучасну станцію очищення фільтрату, що здатна сьогодні очищувати 750 кубометрів фільтрату на добу.

Це не допускає виливу фільтрату в навколишнє середовище. Я вже підписав розпорядження про початок робіт з рекультивації усього полігону -  тобто підготовки до його закриття".

Деталі: За словами мера, проєкт рекультивації першої карти на полігоні вже пройшов державну експертизу. Наразі закуповують необхідне обладнання. Мер зазначив, що процес буде тривалим. 

Пряма мова: "Ми повинні зробити все можливе, аби надійно законсервувати сміття і не допустити різного роду аварійних випадків.  Паралельно місто працює над створенням альтернативи полігону. Київ уже розробив "План управління відходами", що передбачає будівництво переробних підприємств".

Нагадаємо: Столична влада веде розмови про зариття полігону №5 ще з 2016 року. Станом на літо 2019 року звітувалось про засипану першу карту полігону площею 18,15 га.

Читайте також: інтерв'ю з бізнесменом Ігорем Тинним, якого називають куратором полігонів №5 і №6, на які вивозяться всі відходи Києва.

Українська правда
Теми: КиївВіталій Кличко
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