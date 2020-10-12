Кличко планирует закрыть крупнейшую мусоросвалку Украины
Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что на полигоне №5 в Подгорцах начнут рекультивацию и подготовку полигона к закрытию.
Источник: Кличко во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы СМИ
Прямая речь: "Полигон №5 в Подгорцах - это крупнейшая свалка в Украине. За год на нее свозят более 450 000 тонн отходов. Работает этот полигон - уже 34 года. Представьте - сколько там мусора!
Мы внедряем на полигоне новейшие технологии, чтобы минимизировать его негативное влияние на экологию. Напомню, несколько лет назад мы установили современную станцию очистки фильтрата, которая способна сегодня очищать 750 кубометров фильтрата в сутки.
Это не допускает утечки фильтрата в окружающую среду. Я уже подписал распоряжение о начале работ по рекультивации всего полигона - то есть подготовке к его закрытию".
Детали: По словам мэра, проект рекультивации первой карты на полигоне уже прошел государственную экспертизу. Сейчас закупают необходимое оборудование. Мэр отметил, что процесс будет длительным.
Прямая речь: "Мы должны сделать все возможное, чтобы надежно законсервировать мусор и не допустить разного рода аварийных случаев. Параллельно город работает над созданием альтернативы полигону. Киев уже разработал "План управления отходами", предусматривающий строительство перерабатывающих предприятий".
Напомним: Столичные власти ведут разговоры о зарытии полигона №5 еще с 2016 года. По состоянию на лето 2019 года отчитывались о засыпанной первой карте полигона площадью 18,15 га.
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