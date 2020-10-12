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Кличко планирует закрыть крупнейшую мусоросвалку Украины

Понедельник, 12 октября 2020, 12:40
Кличко планирует закрыть крупнейшую мусоросвалку Украины

Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что на полигоне №5 в Подгорцах начнут рекультивацию и подготовку полигона к закрытию.

Источник: Кличко во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы СМИ

Прямая речь: "Полигон №5 в Подгорцах - это крупнейшая свалка в Украине. За год на нее свозят более 450 000 тонн отходов. Работает этот полигон - уже 34 года. Представьте - сколько там мусора!

Мы внедряем на полигоне новейшие технологии, чтобы минимизировать его негативное влияние на экологию. Напомню, несколько лет назад мы установили современную станцию ​​очистки фильтрата, которая способна сегодня очищать 750 кубометров фильтрата в сутки.

Это не допускает утечки фильтрата в окружающую среду. Я уже подписал распоряжение о начале работ по рекультивации всего полигона - то есть подготовке к его закрытию".

Детали: По словам мэра, проект рекультивации первой карты на полигоне уже прошел государственную экспертизу. Сейчас закупают необходимое оборудование. Мэр отметил, что процесс будет длительным.

Прямая речь: "Мы должны сделать все возможное, чтобы надежно законсервировать мусор и не допустить разного рода аварийных случаев. Параллельно город работает над созданием альтернативы полигону. Киев уже разработал "План управления отходами", предусматривающий строительство перерабатывающих предприятий".

Напомним: Столичные власти ведут разговоры о зарытии полигона №5 еще с 2016 года. По состоянию на лето 2019 года отчитывались о засыпанной первой карте полигона площадью 18,15 га.

Читайте также: интервью с бизнесменом Игорем Тынным, которого называют куратором полигонов №5 и №6, на которые вывозятся все отходы Киева.

Украинская правда

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Темы: КиевВиталий Кличко
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