У Греції невідомий намагався напасти на Саакашвілі

На експрезидента Грузії і очільника виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі було скоєно спробу нападу на зустрічі з грузинськими емігрантами в Афінах.

Про це повідомив грузинський канал Mtavari, передає "Європейська правда".

За словами грузинських емігрантів, невідомий чоловік, одягнений у чорне, намагався напасти на екс-президента, коли той входив у будівлю, де мала відбутися зустріч з виборцями.

Учасники мітингу, які надали телеканалу фотографії та відеозаписи інциденту, повідомили, що вони намагалися затримати нападника, але той втік.

В результаті зіткнення кілька людей отримали поранення.

Інформацію про підготовку провокації в Facebook поширив сам Саакашвілі – 10 жовтня він написав, що "Грузинська мрія" планує провокацію проти нього в грецькій столиці.

Фото надане одним з учасників зустрічі з Саакашвілі

До того ж, як стало відомо телеканалу, так званий злодій в законі Лаша Шушанашвілі, який довгий час жив в Афінах, зібрав 200 провокаторів і пообіцяв благословити будь-кого, хто поб'є Саакашвілі в грецькій столиці.

"Дякуємо грецькій поліції за професійне, швидке та адекватне реагування, запобігання провокації та забезпечення безпеки наших співвітчизників під час зустрічі", - написав Саакашвілі 12 жовтня.

У вересня Міхеіл Саакашвілі заявив, що погодився обійняти посаду прем'єр-міністра Грузії "на стабілізаційний період" в разі перемоги опозиції на парламентських виборах 31 жовтня.