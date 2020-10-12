В Греции неизвестный пытался напасть на Саакашвили

На экс-президента Грузии и главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили была совершена попытка нападения на встрече с грузинскими эмигрантами в Афинах.

Об этом сообщил грузинский канал Mtavari, передает "Европейская правда".

По словам грузинских эмигрантов, неизвестный мужчина, одетый в черное, пытался напасть на экс-президента, когда тот входил в здание, где должна была состояться встреча с избирателями.

Участники митинга, которые предоставили телеканала фотографии и видеозаписи инцидента, сообщили, что они пытались задержать нападавшего, но тот убежал.

В результате столкновения несколько человек получили ранения.

Информацию о подготовке провокации в Facebook распространил сам Саакашвили - 10 октября он написал, что "Грузинская мечта" планирует провокацию против него в греческой столице.

Фото предоставлено одним из участников встречи с Саакашвили

К тому же, как стало известно телеканалу, так называемый вор в законе Лаша Шушанашвили, который долгое время жил в Афинах, собрал 200 провокаторов и пообещал благословить любого, кто побьет Саакашвили в греческой столице.

"Спасибо греческой полиции за профессиональное, быстрое и адекватное реагирование, предотвращение провокации и обеспечение безопасности наших соотечественников во время встречи", - написал Саакашвили 12 октября.

В сентябре Саакашвили заявил, что согласился занять пост премьер-министра Грузии "на стабилизационный период" в случае победы оппозиции на парламентских выборах 31 октября.