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Україна планує будівництво нових військово-морських баз

Понеділок, 12 жовтня 2020, 15:21

Україна за допомогою Великої Британії планує побудувати на Чорному і Азовському морях дві сучасні військово-морські бази.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Україна потребує створення фактично з нуля військово-морських баз. І наголошу, що не британська військово-морська база буде розміщена в Україні, а українська база буде побудована із залученням британських фахівців".

Деталі:  За словами Жовкви, про це Україна і Британія уклали меморандум. Україні потрібна одна база на Чорному морі і одна – на Азовському. "Маємо опрацювати британський досвід, не повторювати їх помилки. У нас інша ситуація, не такі військово-морські спроможності, як у Великої Британії, але у нас два моря, які треба захищати", - зазначив він.

Заступник глави ОП зазначив, що президенту Зеленському були представлені спроможності британських компаній, які можуть будувати такі бази, і все це буде предметом переговорів.

"Є цифра 1,25 млрд фунтів стерлінгів – це той кредитний обсяг, який може бути наданий британською стороною на будівництво таких компонентів. В найближчі місяці будуть йти інтенсивні переговори між Україною, Британією і, що не виключено, іншими країнами, які є нашими стратегічними партнерами", - додав він.

Українська правда
Теми: арміябудівництвоЧорне мореАзовське море


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