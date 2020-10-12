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Украина планирует строительство новых военно-морских баз

Понедельник, 12 октября 2020, 15:21

Украина с помощью Великобритании планирует построить на Черном и Азовском морях две современные военно-морские базы.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Украина нуждается в создании фактически с нуля военно-морских баз. И подчеркну, не британская военно-морская база будет размещена в Украине, а украинская база будет построена с привлечением британских специалистов".

Детали: По словам Жовквы, об этом Украина и Великобритания заключили меморандум. Украине нужна одна база на Черном море и одна - на Азовском. "Должны отработать британский опыт, не повторять их ошибки. У нас другая ситуация, не такие военно-морские способности, как в Великобритании, но у нас два моря, которые надо защищать", - сказал он.

Заместитель главы ОП отметил, что президенту Зеленскому были представлены возможности британских компаний, которые могут строить такие базы, и все это будет предметом переговоров.

"Есть цифра 1,25 млрд фунтов стерлингов - это тот кредитный объем, который может быть предоставлен британской стороной на строительство таких компонентов. В ближайшие месяцы будут идти интенсивные переговоры между Украиной, Великобританией и, не исключено, другими странами, которые являются нашими стратегическими партнерами", - добавил он.

Украинская правда
Темы: армиястроительствоЧерное мореАзовское море


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