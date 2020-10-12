Тихановська звернулася до білорусів: Ми змусили їх слухати нас

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала своїх співгромадян продовжувати боротьбу з режимом Олександра Лукашенка за допомогою акцій "мирного протесту".

Джерело: її телеграм-канал

Пряма мова:

"Минулі вихідні показали, що режим продовжує спілкуватися з білоруським народом тільки мовою насильства. Ми все це бачимо, і я знаю, на такі дії важко не реагувати. Я розумію, що кожен має право на самозахист. Кожен має право захищати себе, свою сім'ю, свій двір і свою Білорусь від беззаконня і насильства. Пам'ятайте, що ми не винні в цьому насильстві, ми його ніколи не провокували - і в цьому наша сила. Ми продовжуємо діяти мирно і стояти на своєму: вимагати переговорів про нові вибори.

Ми не віримо в діалог під дулом автомата. Раніше режим торгувався політв'язнями як заручниками, з ЄС, щоб отримати бажане. Тепер вони торгуються з власним народом, і це говорить тільки про одне: ми зуміли змусити їх слухати нас. І це значить, що ми повинні взяти на себе відповідальність і довести до кінця наш план: зупинити насильство, звільнити політв'язнів і провести нові вибори.

Вулиці, ваші голоси дуже важливі! Марші, дворові акції, блокування військової техніки, як і будь-якого насильства, - це мирний протест. Ви можете все змінити.

Підприємства, ваша солідарність сильніша за тисячі силовиків! Влада залежить від вас більше, ніж ви від неї. Ви можете все змінити.

Групи самоврядування, ви нова сила! Ви можете допомагати постраждалим, організовуватися в нові рухи і підтримувати дисципліну в суспільстві при правовому дефолті. Ви можете все змінити.

Мирний протест - це сильний протест. Свою слабкість вони зараз намагаються заховати за спалахами світлошумових гранат, за спробою зробити нас такими ж, як вони. Ми сильніші. Ми не відступимо, і я підтримаю всіх, хто продовжить мирний народний рух, демонструючи гідність і силу. Ми можемо все змінити".