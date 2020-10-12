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Тихановская обратилась к беларусам: Мы заставили их слушать нас

Понедельник, 12 октября 2020, 16:06

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская призвала своих сограждан продолжать борьбу с режимом Александра Лукашенко с помощью акций "мирного протеста".

Источник: ее телеграм-канал

Прямая речь:

"Прошедшие выходные показали, что режим продолжает общаться с беларусским народом только на языке насилия. Мы всё это видим, и я знаю, на такие действия сложно не реагировать. Я понимаю, что каждый имеет право на самозащиту. Каждый имеет право оберегать себя, свою семью, свой двор и свою Беларусь от беззакония и насилия. Помните, что мы не виновны в этом насилии, мы его никогда не провоцировали – и в этом наша сила. Мы продолжаем действовать мирно и стоять на своём: требовать переговоров о новых выборах.

Мы не верим в диалог под дулом автомата. Раньше режим торговался политзаключенными как заложниками, с ЕС, чтобы получить желаемое. Теперь они торгуются с собственным народом, и это говорит только об одном: мы сумели заставить их слушать нас. И это значит, что мы должны взять на себя ответственность и довести до конца наш план: остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые выборы.

Улицы, ваши голоса очень важны! Марши, дворовые акции, блокировка военной техники, как и любого насилия, – это мирный протест. Вы можете все изменить.

Предприятия, ваша солидарность сильнее тысяч силовиков! Власть зависит от вас больше, чем вы от нее. Вы можете все изменить.

Группы самоуправления, вы новая сила! Вы можете помогать пострадавшим, организовываться в новые движения и поддерживать дисциплину в обществе при правовом дефолте. Вы можете все изменить.

Мирный протест – это сильный протест. Свою слабость они сейчас пытаются спрятать за вспышками светошумовых гранат, за попыткой сделать нас такими же, как они. Мы сильнее. Мы не отступим, и я поддержу всех, кто продолжит мирное народное движение, демонстрируя достоинство и силу. Мы можем всё изменить".

Украинская правда
Темы: ТихановскаяБеларусьмитинги


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