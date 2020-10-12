Кандидат пригощав виборців горілкою на Черкащині

На Черкащині кандидат у депутати сільради від Радикальної партії Ляшка запрошував виборців до випивки і особисто наповнював їм чарки.

Джерело: Громадянська мережа "Опора"

Деталі: 11 жовтня у с. Червона Слобода Черкаського району за підтримки кандидата в депутати до Черкаської обласної ради від партії "Черкащани" Володимира Лашкула проводили День козака.

На святі виступали місцеві творчі колективи, соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя та кінні каскадери. На місці проведення заходу була розміщена агітаційна конструкція з агітаційними банерами Володимира Лашкула та кандидата в депутати до Червонослобідської сільської ради від "Черкащан" Олега Островського.

Люди в жилетках з емблемами партії роздавали агітацію, листівки і газети також роздавали з агітнамету партії. Згадані кандидати виступали з імпровізованої сцени з промовами. Однак на заході були присутні і кандидати від інших партій до різного рівня рад регіону.

Окрім шоу, людям тут пропонували кашу і спиртні напої. Запрошував до випивки і особисто наповнював чарки кандидат у депутати Червонослобідської сільської ради від Радикальної партії Олега Ляшка, директор місцевого фермерського господарства "Прут" Микола Дубина. На заході неодноразово прозвучало, що він також є кандидатом.

Згодом Дубина також вручав подарунки присутнім. Наймолодшому – іграшку, а найстаршому – пляшку горілки та кільце ковбаси. Зі слів кандидата, планували вручати подарунки і за участь у вікторині. Проте на той час на місці вже працювала поліція, яку викликали спостерігачі "Опори" через ймовірний підкуп виборців, тож вікторину відмінили.

В "Опорі" нагадують, що, згідно з Виборчим кодексом, надання виборцям, зокрема, грошей, продуктів харчування, спиртних напоїв та послуг, що супроводжується закликами голосувати за певного кандидата, вважається підкупом виборців.

В організації додали, що станом на ранок 12 жовтня інформація про факт відкриття кримінального провадження уточнюється в поліції.

Нагадаємо: 25 жовтня в Україні відбудеться голосування на місцевих виборах.