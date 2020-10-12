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Кандидат пригощав виборців горілкою на Черкащині

Понеділок, 12 жовтня 2020, 16:40
Кандидат пригощав виборців горілкою на Черкащині

На Черкащині кандидат у депутати сільради від Радикальної партії Ляшка запрошував виборців до випивки і особисто наповнював їм чарки.

Джерело: Громадянська мережа "Опора"

Деталі: 11 жовтня у с. Червона Слобода Черкаського району за підтримки кандидата в депутати до Черкаської обласної ради від партії "Черкащани" Володимира Лашкула проводили День козака.

На святі виступали місцеві творчі колективи та кінні каскадери. На місці проведення заходу була розміщена агітаційна конструкція з агітаційними банерами Володимира Лашкула та кандидата в депутати до Червонослобідської сільської ради від "Черкащан" Олега Островського.

Люди в жилетках з емблемами партії роздавали агітацію, листівки і газети також роздавали з агітнамету партії. Згадані кандидати виступали з імпровізованої сцени з промовами. Однак на заході були присутні і кандидати від інших партій до різного рівня рад регіону.

Окрім шоу, людям тут пропонували кашу і спиртні напої. Запрошував до випивки і особисто наповнював чарки кандидат у депутати Червонослобідської сільської ради від Радикальної партії Олега Ляшка, директор місцевого фермерського господарства "Прут" Микола Дубина. На заході неодноразово прозвучало, що він також є кандидатом.

Згодом Дубина також вручав подарунки присутнім. Наймолодшому – іграшку, а найстаршому – пляшку горілки та кільце ковбаси. Зі слів кандидата, планували вручати подарунки і за участь у вікторині. Проте на той час на місці вже працювала поліція, яку викликали спостерігачі "Опори" через ймовірний підкуп виборців, тож вікторину відмінили.

В "Опорі" нагадують, що, згідно з Виборчим кодексом, надання виборцям, зокрема, грошей, продуктів харчування, спиртних напоїв та послуг, що супроводжується закликами голосувати за певного кандидата, вважається підкупом виборців.

В організації додали, що станом на ранок 12 жовтня інформація про факт відкриття кримінального провадження уточнюється в поліції.

Нагадаємо: 25 жовтня в Україні відбудеться голосування на місцевих виборах.

Українська правда

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Теми: вибориЧеркасиалкоголь
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