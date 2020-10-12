Кандидат угощал избирателей водкой в ​​Черкасской области

В Черкасской области кандидат в депутаты сельсовета от Радикальной партии Ляшко приглашал избирателей выпить и лично наполнял им рюмки.

Источник: Гражданская сеть "Опора"

Детали: 11 октября во с. Червона Слобода Черкасского района при поддержке кандидата в депутаты Черкасского областного совета от партии "Черкасчане" Владимира Лашкула проводили День казака.

На празднике выступали местные творческие коллективы, солист группы "Антитела" Тарас Тополя и конные каскадеры. На месте проведения мероприятия была размещена агитационная конструкция с агитационными баннерами Владимира Лашкула и кандидата в депутаты Червонослободского сельского совета от "Черкасчан" Олега Островского.

Люди в жилетках с эмблемами партии раздавали агитацию, открытки и газеты также раздавали с агитпалатках партии. Упомянутые кандидаты выступали с импровизированной сцены с речами. Однако на мероприятии присутствовали и кандидаты от других партий в региональные советы разного уровня.

Кроме шоу, людям здесь предлагали кашу и спиртные напитки. Приглашал к выпивке и лично наполнял рюмки кандидат в депутаты Червонослободского сельского совета от Радикальной партии Олега Ляшко, директор местного фермерского хозяйства "Прут" Николай Дубина. На мероприятии неоднократно прозвучало, что он также является кандидатом.

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Впоследствии Дубина также вручал подарки присутствующим. Самому младшему - игрушку, а самому старшему - бутылку водки и палку колбасы. По словам кандидата, планировали вручать подарки и за участие в викторине. Однако к тому времени на месте уже работала полиция, которую вызвали наблюдатели "Опоры" из-за вероятного подкупа избирателей, и викторину отменили.

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В "Опоре" напоминают, что, согласно Избирательному кодексу, дача избирателям, в частности, денег, продуктов питания, спиртных напитков и услуг, сопровождаемая призывами голосовать за определенного кандидата, считается подкупом избирателей.

В организации добавили, что по состоянию на утро 12 октября информация об открытии уголовного производства уточняется в полиции.

Напомним: 25 октября в Украине состоится голосование на местных выборах.