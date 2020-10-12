Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кандидат угощал избирателей водкой в ​​Черкасской области

Понедельник, 12 октября 2020, 16:40
Кандидат угощал избирателей водкой в ​​Черкасской области

В Черкасской области кандидат в депутаты сельсовета от Радикальной партии Ляшко приглашал избирателей выпить и лично наполнял им рюмки.

Источник: Гражданская сеть "Опора"

Детали: 11 октября во с. Червона Слобода Черкасского района при поддержке кандидата в депутаты Черкасского областного совета от партии "Черкасчане" Владимира Лашкула проводили День казака.

На празднике выступали местные творческие коллективы и конные каскадеры. На месте проведения мероприятия была размещена агитационная конструкция с агитационными баннерами Владимира Лашкула и кандидата в депутаты Червонослободского сельского совета от "Черкасчан" Олега Островского.

Люди в жилетках с эмблемами партии раздавали агитацию, открытки и газеты также раздавали с агитпалатках партии. Упомянутые кандидаты выступали с импровизированной сцены с речами. Однако на мероприятии присутствовали и кандидаты от других партий в региональные советы разного уровня.

Кроме шоу, людям здесь предлагали кашу и спиртные напитки. Приглашал к выпивке и лично наполнял рюмки кандидат в депутаты Червонослободского сельского совета от Радикальной партии Олега Ляшко, директор местного фермерского хозяйства "Прут" Николай Дубина. На мероприятии неоднократно прозвучало, что он также является кандидатом.

Впоследствии Дубина также вручал подарки присутствующим. Самому младшему - игрушку, а самому старшему - бутылку водки и палку колбасы. По словам кандидата, планировали вручать подарки и за участие в викторине. Однако к тому времени на месте уже работала полиция, которую вызвали наблюдатели "Опоры" из-за вероятного подкупа избирателей, и викторину отменили.

В "Опоре" напоминают, что, согласно Избирательному кодексу, дача избирателям, в частности, денег, продуктов питания, спиртных напитков и услуг, сопровождаемая призывами голосовать за определенного кандидата, считается подкупом избирателей.

В организации добавили, что по состоянию на утро 12 октября информация об открытии уголовного производства уточняется в полиции.

Напомним: 25 октября в Украине состоится голосование на местных выборах.

Украинская правда
Темы: виборыЧеркассыалкоголь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
Все новости...
Реклама: