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Бойовики стріляли з гранатометів біля Авдіївки, втрат немає – штаб

Понеділок, 12 жовтня 2020, 18:41

Протягом понеділка 12 жовтня на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ. Втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.

Джерело: штаб операції Об'єднаних сил у Facebook

Деталі: Повідомляється, що противник здійснив кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета та підствольного гранатомета в районі населеного пункту Авдіївка.

Однак, зазначили в штабі, ворожі постріли не становили загрози життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.

Зазначається, що в районі проведення операції ситуація залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил. На інших ділянках по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

Українська правда
Теми: Донбасвійна


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