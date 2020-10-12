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Боевики стреляли из гранатометов у Авдеевки, потерь нет – штаб

Понедельник, 12 октября 2020, 18:41

В течение понедельника 12 октября на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ. Потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook

Детали: Сообщается, что противник совершил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета в районе населенного пункта Авдеевка.

Однако, отметили в штабе, враждебные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

Отмечается, что в районе проведения операции ситуация остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. На других участках по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: Донбассвойна


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