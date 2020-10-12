У Мінську силовики застосували сльозогінний газ на протесті пенсіонерів

У Мінську відбувся другий "Марш пенсіонерів", силовики застосували сльозогінний газ і петарди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.

Перший такий марш пройшов 5 жовтня. Сьогодні пенсіонери о 15.00 знову зібралися на площі Незалежності біля Червоного костелу, а потім рушили проспектом.

Скандуючи "Це наше місто", "Йди!", "Віримо, можемо, переможемо", " Лукашенка в автозак!", "Сам ти Щур!", "Спортсмени молодці!" та інші гасла, вони рушили по головному проспекту столиці. Водії вітали їх сигналами.

Протестувальники дійшли до площі Якуба Коласа - кінцевої точки маршу. Біля пам'ятника Коласу учасники маршу залишили квіти і плакати.

Станцію метро "Площа Якуба Коласа" закрили. Проспект перекрили, люди не знали, як дістатися додому. Учасники акції рушили далі по проспекту.

Невдовзі до учасників маршу під'їхали силовики на автобусах. Пенсіонери накинулися на них з криками "Фашисти!". За даними Tut.by, біля університету на проспекті Незалежності почалися затримання студентів, які вийшли підтримати пенсіонерів.

Силовики застосували проти пенсіонерів петарди і сльозогінний газ. До місця події поїхала машина швидкої допомоги.

Як повідомлялося, МВС Білорусі попередило про можливість використання бойової зброї і спецзасобів під час масових протестів.